Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, la decisione della UEFA, dopo il rinvio, come riportato anche da “TMW”, sarebbe quella di confermare l’europeo itinerante, con le dodici città già selezionate per l’estate 2020. Si tratta nello specifico di Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Roma, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest. Tutte dovranno ovviamente confermare la disponibilità, a livello cittadino e anche di impianti, per l’anno venturo.