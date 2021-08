Dopo aver avuto martedì un primo colloquio proprio con il Comitato tecnico scientifico, Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, ha parlato con il presidente FIGC Gabriele Gravina assieme al numero uno della Federvolley Giuseppe Manfredi, mentre con Gianni Petrucci (basket) avverrà un colloquio sul volo di ritorno da Tokyo. Nella mattinata di oggi è previsto un nuovo giro di incontri con i presidenti delle leghe dei tre sport i cui campionati sono vicini al via (calcio, basket e pallavolo), in cui Dal Pino, presidente Serie A, illustrerà le esigenze dei 20 club: se non è possibile consentire l’apertura al 50% della capienza, tornerà a chiedere aiuti da parte dello Stato anche con provvedimenti a livello fiscale.