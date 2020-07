Questo nuovo calcio senza tifosi a riempire gli spalti è stato in grado di dividere, nelle opinioni gli appassionati e gli addetti ai lavori di tutto il mondo. Anche Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha voluto dire la sua in merito ed ha espresso il proprio pensiero anche in merito alla riapertura degli stadi, con una dichiarazione interessante rilasciata a “Sport1.de”: «È molto importante che gli Ultras comprendano che sono un elemento importante, ma che non possono prendere decisioni da soli. Sono a favore di una cooperazione. Sia chiaro: il calcio è possibile anche senza Ultras!».