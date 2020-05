“Le immagini di Milano con i Navigli affollati all’ora dell’aperitivo preoccupano, dobbiamo ricordarci che le regole restano le stesse: rispettare la distanza fisica, evitare le aggregazioni, lavarsi frequentemente le mani, usare le mascherine in luoghi chiusi e all’aperto se si parla con qualcuno”. Queste le parole del direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità .Gianni Rezza, rilasciate in conferenza stampa in merito all”andamento dell’epidemia riferendosi alle foto circolate sui social sui Navigli di Milano con decine di persone senza distanziamento e senza mascherine.