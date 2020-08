Il termine perentorio di oggi 5 agosto non vale per le squadre retrocesse dalla Serie B. E così Livorno, Juve Stabia e Trapani avranno tempo fino al 24 agosto per perfezionare la propria iscrizione alla terza serie. Senza dimenticare che, domani, il CONI si esprimerà sul ricorso dei siciliani (che chiedono la restituzione di due punti di penalizzazione, con la modifica della zona retrocessione). Inoltre, non si deve dimenticare che la quarta retrocessa ancora non si conosce, dal momento che verrà stabilita solamente al termine del playout tra Pescara e Perugia.