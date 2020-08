La gara dei quarti di finale dei playoff di Serie B Cittadella-Frosinone, terminata 2-2 al termine dei 90′ minuti regolamentari, è terminata col risultato di 2-3 per il Frosinone al termine degli ulteriori 30′ di tempi supplementari.

Il Frosinone dunque riesce a rimontare il Cittadella e a passare il turno accedendo così alle semifinali playoff.

In rete Diaw (5′ e 46′) per il Cittadella, Salvi ( 45+4′) , Dionisi 51′ e Ciano allo scadere per il Frosinone.