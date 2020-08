L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Ambro al Palermo. Tradito e deluso dalla società a cui aveva affidato il suo destino, sfoga la sua amarezza:

«Sì, ho rifiutato di andare in ritiro in prova. I motivi? Perché ho disputato una stagione positiva, penso che la società abbia capito che calciatore sono. Quindi il fatto di essere convocato in prova mi ha lasciato perplesso ed incredulo, di qui la decisione di non accettare».