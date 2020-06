Di seguito il comunicato della società: La stagione calcistica della Lega Nazionale Dilettanti 2019/2020, come ormai noto da diverse settimane, è stata dichiarata sospesa per via del diffondersi dell’epidemia Covid19. In attesa delle ufficialità sui verdetti, e qualsiasi decisione riguardante il posizionamento finale delle squadre che hanno partecipato al campionato di Prima Categoria, il direttore sportivo del Resuttana San Lorenzo, Aurelio Lo Bianco, ha voluto tirare le somme della sua prima stagione con i colori nerorosa:

«prima di qualsiasi considerazione, voglio ringraziare Gaetano Conte che, prima di essere il presidente, è un mio carissimo amico tutto. Il legame con il Resuttana è nato quest’estate, anche se nelle stagioni passate c’erano già stati dei tentativi da parte di Conte, che per motivi di vario genere non si sono mai concretizzati. La scorsa stagione ho seguito da più vicino la squadra, e l’ho vista sfiorare la promozione e la vittoria in coppa. Questo mi ha lasciato un po’ di rammarico, ed è così che quando Gaetano mi ha chiamato per l’ennesima volta ho deciso di sposare la causa offrendo il mio contributo. Non nascondo che la categoria, che non avevo mai affrontato prima, un po’ mi preoccupava, ma ho provato a mettermi in gioco con tutte le mie forze per dare il meglio a questa società.

Al Resuttana ho trovato fin dal primo momento delle persone eccezionali, che mi hanno fatto subito capire che ci saremmo potuti divertire in questa stagione, dal momento che per vincere non basta costruire una squadra forte sul campo, ma è fondamentale avere un gruppo unito verso un’unica direzione, dal presidente al giocatore, dal primo tifoso al magazziniere, e noi in questo siamo stati impeccabili.

Abbiamo vinto su tutto e tutti, in lungo e in largo, riuscendo ad ottenere record su record. Il Resuttana San Lorenzo ha ottenuto sul campo 17 vittorie e un pareggio, senza mai perdere. Abbiamo collezionato una striscia storica di 14 vittorie consecutive, come probabilmente, andando a memoria, mai nessuno in Sicilia ricordo abbia fatto. In diciotto partite di campionato abbiamo messo a segno 61 realizzazioni, subendo soltanto 9 reti, che ci onorano del record di miglior attacco e migliore difesa del campionato. Il nostro può essere definito un trionfo, e per questo ci tengo a ringraziare uno ad uno tutti coloro che lo hanno reso possibile, a partire dal presidente Gaetano Conte, il vice presidente Marco Lo Cacciato, il Team Manager Antonio Tranchina, tutti i dirigenti, Enrico, Nanni, Federico e Luca Spina, Cannioto, La Fiora, il nostro doctor Rosario Sciacchitano, Sergio Di Trapani, Davide Porcelli, Riccardo Tranchina che è stato presente in ogni nostra partita, il nostro addetto stampa e comunicazione Onofrio Di Lorenzo che ha fatto un lavoro eccezionale, il grande Angelo Di Gregorio che per stare vicino alla nostra squadra viaggiava continuamente da Milano a Palermo ed i nostri sponsor che ci hanno aiutato tantissimo. In modo particolare però voglio ringraziare tutti i ragazzi e il mister Filippo Chinnici, perché non hanno mai mollato niente, sono stati impeccabili. Quest’anno si è venuta a formare una famiglia con la F maiuscola, e quello che è stato raggiunto dai ragazzi e da tutta la società è un grande obbiettivo. Io, Aurelio Lo Bianco, sono orgoglioso di questi ragazzi meravigliosi! Adesso ci mettiamo subito a lavoro, perché vogliamo fare tutto il possibile per rendere il Resuttana San Lorenzo protagonista anche nel campionato di Promozione. Forza Resuttana …… il bello deve ancora venire!».