Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, l’Enna Calcio SCSD si congratula col Palermo per la promozione in Serie C: “L’Enna Calcio si congratula con la SSD Palermo per la meritata promozione in serie C. Palermo e tutti i tifosi della gloriosa maglia rosanero meritano grandi palcoscenici consoni alla storia del club”. Ecco il post: