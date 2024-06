Resto del Carlino: “Cesena, si apre un nuovo capitolo. Il neo tecnico Mignani oggi in città”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” dedicano spazio a Michele Mignani, ex allenatore del Palermo che firmerà con il Cesena nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno.

Il tecnico si legherà al club bianconero per due stagioni, senza l’opzione per la terza stagione in caso di promozione in serie A come emerso nella giornata di ieri. Mignani infatti è stato contattato da Fabio Artico quando Roberto D’Aversa, in quel momento la prima scelta, era finito nel mirino del Venezia, nonostante successivamente ha accettato l’offerta dell’Empoli. Il Cesena ha virato subito sull’ex rosanero, motivatissimo a ripartire dalla panchina emiliana. Nella giornata di oggi è atteso l’annuncio ufficiale.