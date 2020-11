L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’allentamento delle misure in Sicilia.

I membri del Comitato tecnico-scientifico regionale sono preoccupati per un calo dell'attenzione: «Si rischia di precipitare di nuovo nell'emergenza e di amplificare il pericolo a Natale»





«Se vengono mantenute le prescrizioni — osserva Massimo Farinella, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Cervello di Palermo e membro del Comitato tecnico-scientifico regionale — i cambiamenti tra zona arancione e gialla sono davvero leggeri. Il problema è se questa promozione viene interpretata come un cessato pericolo: perché il virus non è svanito,

tutt’altro. Ci vuole davvero poco a tornare a una ricrescita dei casi, con la conseguente pressione sugli ospedali che rischia di mettere in crisi il sistema».