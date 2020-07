L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei molto futuri studenti, che hanno deciso di iscriversi all’università di Palermo dopo la pandemia da Coronavirus. «Avevo valutato di iscrivermi alla Bocconi o alla Luiss, ma la triennale di Economia la farò a Palermo, dove c’è un’ottima didattica e non corro il rischio di trovarmi lontano da casa per seguire dei corsi che potrebbero cominciare online, con il rischio di un ritorno della pandemia», dice Antonio Graffagnini, 18 anni da compiere. Martina Leone, 18 anni, si era informata per le facoltà di Lettere di Pisa e Bologna, ma alla fine i primi tre anni li trascorrerà in viale delle Scienze: «Ne abbiamo parlato in famiglia e per la triennale non ci sono ragioni di rischiare e andare fuori Palermo, in seguito mi piacerebbe molto – dice la diciottenne neodiplomata al liceo classico Garibaldi – la facoltà è buona e magari mi sarei trovata a seguire dei corsi online, pagando a vuoto l’affitto».