L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del Palermo.

Secondo le stime di Transfermarkt, nonostante la falsa partenza e la sconfitta di mercoledì i rosa potrebbero rientrare fra le squadre che lottano per la promozione.







Il valore della rosa della squadra di Boscaglia è 5,38 milioni di euro

contro i 5,53 del Catania, i 7,58 del Bari e gli 8,38 della Ternana. Sul

campo, in classifica, in realtà il Palermo è dodicesimo a un punto da

Catania e Monopoli che chiudono la zona play off promozione al decimo posto davanti alla Vibonese.