L’edizione odierna di “Repubblica” parla della questione migranti. Le fiamme rimangono vive per tutto il giorno e il fumo visibile a distanza è il primo biglietto da visita per chi si avvicina all’ex deposito dell’aeronautica a Vizzini Scalo – scrive il quotidiano -. Il bobcat della Croce Rossa accatasta senza sosta sterpaglie e alberi secchi provenienti dalla grande area che è stata spianata per far posto alle casette dove trascorreranno la quarantena i migranti sbarcati in Sicilia. Trecento al massimo.



«Siamo stati il primo Comune a chiedere e ad avere uno Sprar – ricorda ancora Cortese – E ha funzionato: oggi i figli dei migranti giocano nella bambinopoli coi figli dei vizzinesi e nella squadra di calcio cittadina abbiamo due ragazzi di colore. L’accoglienza va fatta con misura. Ma se in periodo di Covid, mentre abbiamo paura dei nostri stessi parenti, ci mettono 300 persone dietro la porta, è difficile accettarlo» – ha detto il sindaco -.