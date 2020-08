L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche del Trapani. Una città intera a sfogliare la margherita – scrive il quotidiano -. Ad attendere per sei giorni (dal fischio finale della gara di venerdì scorso contro il Crotone) un verdetto che determinerà il destino di questa stagione, e forse del futuro del Trapani.

Questo pomeriggio, alle 15.30, si riunirà il Collegio di Garanzia del Coni, e deciderà cosa fare dei due punti di penalizzazione inflitti al club granata per il ritardato pagamento degli stipendi ai tesserati. Saranno tre le possibilità. La prima: il Collegio confermerà per intero la penalizzazione, condannando così il Trapani alla retrocessione in serie C. La seconda: verrà restituito un punto, attribuendo alla formazione granata l’opportunità di giocarsi la salvezza nei play- out. La terza: il Trapani si vedrà restituiti i due punti di penalizzazione, aggancerà a quota 46 Ascoli e Cosenza, raggiungendo così la salvezza diretta per miglior posizione sul Cosenza nella classifica avulsa.