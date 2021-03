Repubblica: "Un anno senza tifosi. Caputo «Con gli spalti vuoti ci mancano persino gli insulti. Adesso dico vacciniamoci tutti»"

L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, che il 9 marzo 2020 mostrò alle telecamere un foglio «Andrà tutto bene, #restate a casa».

«Nuovo cartello domani? Sarebbe vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. È la soluzione giusta per liberarci della pandemia. Alla fine ti abitui a tutto, ma giocare in quell’atmosfera – anzi, senza atmosfera – è stata davvero dura. Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Però la salute viene prima: non è ancora tempo di riaprire».

«De Zerbi mi dice che so fare cose che in pochi fanno, soprattutto a livello di movimenti. Il fatto è che lo faccio senza pensare, mi viene spontaneo. Io tifoso del Bari? Avevo uno zio che andava in curva e al San Nicola mi portò lui, Bari-Cremonese 2-1. Ma quel giorno mica guardai la partita, di cui non ricordo assolutamente niente: lo spettacolo per me bambino era la gente attorno. Mi accorsi che il Bari vinse solo perché esultavano tutti e allora mi misi a fare festa pure io».