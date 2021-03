Repubblica: "Un altro milione di poveri. Nell’Italia piegata dal virus è il Nord a soffrire di più"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla crisi economica causata dal Covid-19.

Un Paese impoverito, le famiglie sempre più in difficoltà e ragazzi e bambini ormai dentro l’indigenza totale. I numeri Istat sono impressionanti: un milione di persone in più in povertà assoluta nel 2020: 225 mila famiglie e un calo record dei consumi che tornano al livello di 21 anni fa.

L’aumento della povertà ha riguardato di più le famiglie con almeno una persona occupata e il Nord, passato da un indice di povertà del 5,8% al 7,6% a livello familiare. Anche se l’incidenza di povertà maggiore è al Sud con il 9,3% delle famiglie.