L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

I dati dell’Isola sono da zona gialla. Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispetto alla settimana prima. Sono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanze restrittive. A frenare la marcia di avvicinamento alla zona bianca sono le varianti.





«Bisogna immunizzare tutti gli anziani e i disabili entro Pasqua», dice Antonio Cascio, professore di Malattie infettive all’università di Palermo. «Dobbiamo rassegnarci ad alti e bassi fino a giugno, quando finalmente ci sarà una tregua. Ma non bisogna fare l’errore della scorsa estate: niente assembramenti e discoteche. Oppure bisogna pensare a un passaporto sanitario che consenta di frequentare locali e luoghi chiusi solo a chi è stato vaccinato o ha eseguito il tampone nelle ultime 24 ore».