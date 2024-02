Repubblica: “Tre gol d’autore al Bari, il Palermo domina e si gode Ranocchia”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara che il Palermo ha vinto contro il Bari.

Un Ranocchia super, Diakitè subito inserito, Brunori decisivo in difesa, Ceccaroni goleador, Segre ancora in gol di testa, Di Mariano al terzo assist vincente di fila. Sono gli ingredienti di una miscela esplosiva che ha permesso al Palermo di battere il Bari con un secco 3 a 0 e di vincere la sua quarta partita casalinga di fila. In più, ciliegina sulla torta, la porta di Pigliacelli è rimasta inviolata. Cosa che non era accaduta nelle precedenti dieci gare.