L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sul ritorno in campo, a distanza di mesi vista l’emergenza Coronavirus, del Trapani. I granata non si trovano di certo in una posizione che può far stare tranquilli, infatti, i siciliani dovranno dare il massimo per poter rimanere in Serie B, con la vittoria della Cremonese ad Ascoli che ha reso ancora più aspra la salita. Il Trapani, infatti, anche a causa del punto di penalizzazione inflitto ( per mancato pagamento di tutti gli stipendi entro il 16 marzo scorso), si trova in penultima posizione con il Cosenza a 24 punti, a otto lunghezze dal Venezia e dallo stesso Ascoli. Il prossimo avversario non sarà di certo facile da affrontare, si tratta del Frosinone, squadra costruita per risalire immediatamente in Serie A, allenata da Alessandro Nesta e predisposta per l’assalto al secondo posto.

«Nelle condizioni in cui siamo – spiega il tecnico granata Fabrizio Castori – non possiamo guardare in faccia nessuno, né fare alcun conto. Sappiamo della forza del Frosinone, ma non possiamo che guardare a noi stessi e ai nostri obiettivi. Il nostro è un gruppo compatto – precisa Castori – e molto convinto di poter compiere un’impresa, perché di questo si tratterebbe. Adesso, però, dobbiamo tradurre in campo quello che sentiamo dentro di noi».

Oltre al campo, c’è un’altra partita, quella dal punto di vista societario. In particolare, il presidente Pino Pace sembrerebbe dover avere a breve un chiarimento con Fabio Petroni, rappresentante nel Trapani della proprietà Alivision. Pace chiederà a Petroni le garanzie per la prosecuzione della vita del Trapani. Inoltre, c’è un nucleo di imprenditori trapanesi pronto a rilevare la società.