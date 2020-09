L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione di incertezza nella quale versa il Trapani.

Le vittime più evidenti di questa situazione – scrive il quotidiano – sono Daniele Di Donato e Sandro Porchia. Allenatore e direttore sportivo in carica, che non possono svolgere i loro compiti. Il Trapani, infatti, a due settimane dall’inizio del campionato, non si allena. C’era il problema della iniziale indisponibilità dello stadio, per il mancato pagamento di tre stipendi ai dipendenti; e adesso si è aggiunta la positività di un calciatore granata, che sta obbligando staff e giocatori a rispettare il protocollo previsto in questi casi ( l’ultimo tampone risale a ieri sera). Come se non bastasse, la Covisoc, rilevando una mancanza di liquidità, ha impedito al Trapani qualsiasi movimento in entrata di calciatori. Morale: Di Donato non può allenare e Porchia non può fare mercato.