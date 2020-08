L’emergenza Coronavirus continua in Europa, i contagi aumentano di giorno in giorno e i vari paesi stanno cercando un modo per limitarli. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione, con l’intesa tra Italia e Francia per trovare una contromisura a tutti questi positivi. Infatti i due paesi hanno pensato di effettuare tamponi alla frontiera, sia chi torna dall’Italia, sia chi torna dalla Francia, stessa cosa sarà fatta con la Spagna.

Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria Zampa, di seguito le sue parole: “’è già un’interlocuzione avviata da ministro della Salute, Roberto Speranza, con il governo francese. Si sta valutando il tema della reciprocità. Non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, cioè tamponi di controllo in andata e uscita. Io credo che questa possa essere una scelta che tutela”.