L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 in Sicilia.

Uno screening di massa per i lavoratori, regole ferree per la capienza dei ristoranti e norme anti-stazionamento in piazza. La Sicilia si prepara ad introdurre le misure: già stasera o domani, il Cts tornerà a riunirsi per suggerire le precauzioni aggiuntive da far valere nell’Isola.





Per chi arriva in Sicilia, infine, c’è l’ipotesi di un tampone in aeroporto: la proposta, caldeggiata dal Cts, non è però ancora stata fatta propria dal governo.