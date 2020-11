L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sullo screening di massa alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Nel capoluogo potrebbero esserci oltre 60 mila contagiati asintomatici. A fornire una prima stima della diffusione del virus sono i positivi venuti fuori dai tamponi rapidi effettuati in modalità drive-in. In quattro giorni sono stati individuati quasi 400 positivi su circa quattromila palermitani che si sono sottoposti volontariamente al test.





«Possiamo confermare questa stima — dice Renato Costa, commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo — se pensate che eseguendo circa 4mila tamponi abbiamo tolto dalla circolazione 400 positivi asintomatici, avete contezza di ciò di cui stiamo parlando. Quattrocento persone che, non sapendo di avere il virus, avrebbero contaminato il loro posto di lavoro, la cerchia di amici, la famiglia, e che invece grazie a questa operazione abbiamo individuato e messo in quarantena. Più questa operazione si allarga, più può essere utile ad alleggerire il carico sul sistema ospedaliero».