L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento del capitano Santana.

Col Bisceglie ha cambiato il Palermo. Il problema alla schiena non gli consentirà di prendere parte alla sfida contro la Turris, ma Boscaglia ha trovato un giocatore fondamentale. Presente praticamente in tutte le zone del campo per sessantanove minuti.





Nelle ultime ore ha inutilmente lavorato per smaltire le scorie dell’ultimo match. «Credo che il momento in cui smetterò – diceva Santana all’inizio della stagione – si stia avvicinando. Ma a dirla tutta non ci ho pensato troppo. Voglio godermi il campo e il gruppo fino a che mi sentirò di farlo fisicamente e tecnicamente, perché penso che saranno proprio queste le cose che mancheranno di più quando smetterò di giocare».