La terza ondata di Coronavirus spaventa tutto il mondo, ecco perchè molti paesi stanno correndo ai ripari. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione. A Londra, dopo due settimane, ritornerà il lockdown, dopo che è stato scoperto un nuovo ceppo di Coronavirus che si sta sviluppando più velocemente degli altri. Saranno di nuovo chiusi pub, ristoranti e bar: solo takeaway e domicilio. Vietato ogni incontro con persone al di fuori del nucleo familiare in casa, mentre all’esterno si potrà incontrare una sola persona. Restano aperte scuole, palestre e i negozi essenziali. In tutto questo, rimane ancora in vigore il “liberi tutti” di Natale annunciato da Boris Johnson: dal 23 al 27 dicembre inclusi, tre nuclei familiari fissi potranno incontrarsi in abitazioni private, senza limiti né distanziamento sociale. Una misura che ha innescato l’ira di scienziati e medici: per loro, questi cinque giorni di “libertà” potrebbero scatenare focolai in tutto il Paese e causare un terzo lockdown nazionale a gennaio.

Anche Germania e Olanda saranno in lockdown, stop a scuole, negozi non essenziali, musei, teatri, parrucchieri, oltre a bar e ristoranti chiusi da metà ottobre.

Intanto negli Stati Uniti si è superata l’agghiacciante soglia di 300mila morti per coronavirus e la situazione si aggrava anche a New York, dove il sindaco Bill De Blasio ha avvertito che «Dobbiamo prepararci a un lockdown totale».