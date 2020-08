L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi, ciò nonostante gli italiani aspettano con ansia la festa di Ferragosto. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione per quanto riguarda la notte del 14, sindaci e governatori sono molto preoccupati per l’incidenza che potrebbe avere questa festa sui contagi.

Ragion per cui molti comuni e città hanno adottato delle nuove ordinanze restrittive anticovid, tra queste l’ingresso contingentato nei locali, niente eventi al chiuso, serate all’aperto con numero limitato e mascherina ovviamente obbligatoria. La strategia è chiara: intensificare i controlli e disporre chiusure a raffica di quei locali dove le regole (distanziamento e mascherine) vengono disattese. È successo al Byblos, storica discoteca sulla collina di Misano Adriatico nel Riminese, ampio giardino e piscina. Musica spenta, gestore sanzionato, locale chiuso per cinque giorni. Al Gattopardo di Alba Adriatica,nota discoteca abruzzese, sigilli per dieci giorni. Insomma locali sorvegliati con polizia e i carabinieri che mettono in campo reparti mobili e battaglioni.