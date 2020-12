L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla nuova ordinanza di Musumeci.

Tamponi rapidi in porti, aeroporti e stazioni per tutti i passeggeri in arrivo, con task force di medici dedicate, drive-in nelle tre grandi città aperti fino alle 22 per ripetere i test. Sono alcune delle misure proposte dal Comitato tecnico-scientifico regionale al governatore Nello Musumeci.





«Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione» spiega il Governatore.