L’edizione odierna di “Repubblica” parla della cessione del Catania al gruppo SIGI. Il decreto di aggiudicazione firmato dal presidente della sezione fallimentare Mariano Sciacca, proietta il Calcio Catania in una nuova dimensione. Fuori Pulvirenti ( dopo 16 anni), dentro la Sigi Spa, aggiudicataria della procedura competitiva per l’importo di 1 milione e 329 mila euro, più Iva, ed espressione di un azionariato diffuso, su scala regionale, che ha già coinvolto venti soci, con quote (a partire da 25 mila euro) e professionalità variegate, ma accomunate dalla passione per il rossazzurro – scrive il quotidiano -. «Da Catania vorrei che partisse un messaggio di innovazione per il calcio italiano – dice il presidente in pectore del Catania Fabio Pagliara, attuale segretario generale della Fidal – sia come modello gestionale, che come forma di linguaggio e di comunicazione. Abbiamo già sviluppato molte idee nel comparto marketing, ma adesso ci attende un mese di fuoco, tra adempimenti finanziari e burocratici legati all’iscrizione al nuovo campionato, ed il lavoro sviluppato in questi mesi ci consentirà di farci trovare da subito pronti».