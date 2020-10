L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare c’è grande allarme per i posti letto. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione sull’emergenza in Sicilia.

La paura è una curva che punta verso un picco a novembre. Perché nella Sicilia che si attrezza per la crisi Covid sono i ricoveri il dato che continua ad allarmare: certo, i nuovi positivi hanno raggiunto la quota record di 298 e ieri hanno spinto la Regione a di chiarare una nuova zona rossa a Galati Mamertino, dove i positivi sono almeno 88 su 2.500 abitanti, ma sono i venti ricoverati aggiuntivi ad allarmare. Ieri pomeriggio alle 16, risultavano liberi solo 185 dei 640 posti di degenza ordinaria attivi: un’inezia, se si considera che un modello elaborato per la Nursing and healthcare association dallo statistico Giuseppe Natoli, data manager dell’unità di Medicina interna del Civico di Palermo, prevede un picco di 1.200 ricoveri per il 10 novembre.





Al momento proprio a Palermo non si vive una bella situazione, visto che 109 contagi su 298 ieri erano proprio del capoluogo siciliano. I posti di degenza ordinaria nella città sono 500/600, ma il resto della Sicilia non raggiunge questi numeri. Per questo vi è l’allarme in merito ai posti letti, soprattutto perchè i contagi vanno aumentando di giorno in giorno.