L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi in Sicilia a partire dal 18 maggio. C’è il via libera del Governo e Nello Musumeci firmerà entro giovedì un’ordinanza per consentire queste aperture. Camerieri e personale del locale dovrebbero utilizzare almeno mascherine chirurgiche all’esterno e Ffp2 all’interno, e in ogni caso sempre i guanti, che dovranno cambiare più volte durante la giornata. Parrucchieri, barbieri e centri di estetica dovrebbero aprire solo su prenotazione, garantendo una distanza di tre metri fra i clienti, prevedendo però l’utilizzo però di mascherine con «filtrante», quindi almeno ffp2. I negozi al dettaglio dovrebbero aprire con le stesse regole attuali per gli alimentari: e cioè ingressi contingentati, obbligo per clienti e commessi di utilizzo delle mascherine chirurgiche o filtranti e sanificazione costante dei locali e dei capi in esposizione.