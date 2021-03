Repubblica: "Sicilia. La truffa delle forniture anti-Covid, guanti taroccati venduti alla Regione"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla truffa delle forniture anti-Covid.

C’è un filone siciliano nell’inchiesta della procura di Roma sulla maxitruffa contestata alla società milanese “European network tlc”. Guanti e altri dispositivi di protezione di scarsa qualità sarebbero arrivati anche alla Protezione civile siciliana. Con la sponsorizzazione dell’ex ministro Saverio Romano, adesso indagato per traffico di influenze illecite.

Lui si difende: Sono consulente della società, dal marzo 2020, con regolare contratto, per mezzo del quale ho svolto attività professionale». Le indagini della Guardia di Finanza si sono concentrate su una fornitura di un milione di guanti “in nitrile top glove”. «Gli indagati — scrive il gip di Roma — approfittando del momento di estrema difficoltà in cui versava il paese, non hanno esitato a cercare di lucrare, per acquisire facili guadagni, favoriti dalla sostanziale impossibilità di controllo da parte del committente sulla qualità della merce che veniva fornita come dispositivo di protezione».