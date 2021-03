Repubblica: "Il bollettino. La variante inglese ormai è prevalente, ma i numeri sono ancora da "giallo"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Più della meta dei contagi sono causati dalla variante inglese del Covid-19, ma i numeri quotidiani sono ancora quasi tutti in calo. I prossimi giorni saranno cruciali.

Fra le province sempre in testa per nuovi casi nelle ultime 24 ore Palermo con 190 nuovi positivi. Poi Catania con 150, Siracusa 47, Agrigento 44, Messina 36, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Trapani 12 e Enna 10. Nel frattempo si registrano altri focolai: dopo San Giuseppe Jato e San Cipirello, diventate zone rosse, e le strizioni decise dai sindaci per l’aumento dei contagi a Riesi e a Caccamo, un altro caso si registra nel Siracusano. Chiuse in via precauzionale le scuole di Portopalo di Capo Passero.