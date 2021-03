Repubblica: "Sicilia. Vaccini, avanti piano. I medici di base «Ci stiamo se ci date soldi e locali»"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla trattativa tra Regione e camici bianchi di medicina generale per far decollare la campagna vaccinale.

Pronti a scendere in campo 4.200 medici di famiglia e di guardia medica. Abbiamo chiesto di partire subito con tutte le fasce e categorie per ora coinvolte: over 80, disabili, forze dell’ordine, docenti. Siamo pronti a vaccinare sia nel nostro studio, sia nei locali delle Asp se lo studio non fosse attrezzato, sia a domicilio», assicura il segretario regionale Fimmg Luigi Tramonte.

Alcuni medici dicono di non poter garantire nei propri studi le misure di sicurezza anti-Covid e chiedono di usare i locali delle Asp. Il nodo maggiore, però, continua ad essere la carenza di vaccini.