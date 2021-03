Repubblica: "Palermo. Il caso. I megastore scoprono la crisi «Chiusure nel weekend e neanche un risarcimento»"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà dei megastore di Palermo.

«Negli ultimi tre mesi — si sfoga Filippo Zagra, che gestisce il punto vendita Max & Co all’interno del centro commerciale Forum di Palermo — abbiamo lavorato in tutto una quarantina di giorni». Le associazioni di categoria chiedono il soccorso della politica: «Nei festivi e nei prefestivi — osserva il vicepresidente di Confesercenti Palermo Massimiliano Mangano, che gestisce il punto vendita Gaia calzature all’interno del Conca d’oro — si fa il grosso degli affari. Così evitare la chiusura è al limite dell’anti- economico».

«La chiusura dei punti vendita non alimentari dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi — hanno messo nero su bianco in una nota comune Ancc-Coop, Ancd-Conad, Cncc, Confimprese e Federdistribuzione — è una grave limitazione al servizio dei cittadini e una misura contraddittoria, anche solo per l’inutile aggravamento degli assembramenti negli altri giorni e nei centri cittadini».