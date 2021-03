L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione delle scuole.

Giovanni Biondi, presidente Indire, riferimento del comitato per l’innovazione nominato dal ministro, spiega: «In primavera dobbiamo innalzare subito la Didattica online, ed è possibile, in estate costruire un nuovo tipo di insegnamento. Entrambe le cose resteranno per settembre e consentiranno agli studenti di recuperare senza pesi, che in questo momento non sono in grado di portare».





«Estate? Serve un’attività di rinforzo delle competenze, ma non classiche ripetizioni. Lezioni all’aperto, raccordi con il Terzo settore. Coding e informatica, così difficile da impartire via computer. Laboratori di scrittura e di lettura, collaborazioni tra studenti per far crescere le lingue. Si possono costruire favole con Minecraft, il videogioco più usato al mondo. Come Indire abbiamo 400 oggetti realizzati dagli enti di ricerca italiani e subito spendibili per nuove forme di insegnamento. Basta andare a prenderli».