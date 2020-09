L’edizione odierna di “Repubblica” parla della mancata erogazione per alcuni soggetti del Reddito di Cittadinanza.

«Ho paura, sì. Ad ottobre non riceverò alcun sostegno e non so come farò. Ma quello che temo di più è che la lentezza del rinnovo porti a chissà quanti mesi senza assegno, e io come comprerò da mangiare?». La voce di Rosaria B., mamma di un figlio disoccupato, casa a Tommaso Natale e 68 anni che pesano come un macigno, è quella di 100 mila siciliani che da diciotto mesi ricevono il reddito di cittadinanza e che adesso, come previsto dalla legge manifesto del Movimento5 stelle, dovranno subire un mese di stop ad ottobre «per verifiche» e per ripresentare quindi la domanda nei Centri per l’impiego o nei Caf – scrive il quotidiano -. L’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone ha scritto alla ministra, siciliana per altro, Nunzia Catalfo: «Parliamoci chiaro, rischiamo una sommossa nelle nostre città se non ci saranno garanzie sul ripristino dell’assegno — dice l’assessore Scavone — ho sollecitato alla ministra una circolare da inviare agli uffici per accelerare le pratiche visto che l’emergenza Covid rende di difficile accesso le nostre strutture e anche i Caf che devono rispettare le norme anti Covid».