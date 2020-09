L’edizione odierna di “Repubblica” parla anche delle scuole siciliane.

Una nota di ieri dei dipartimenti regionali alle Attività sanitarie e all’Istruzione incrementa le misure anti contagio già previste negli istituti scolastici. Le Usca avranno a disposizione una specifica linea telefonica mobile di riferimento che, una volta attivata, sarà a disposizione dei dirigenti e dei referenti delle scuole per velocizzare le procedure in caso di necessità. Rosaria Inguanta, a capo del professionale Ascione di via Centuripe ha parlato così: «Ogni giorno ci sono decine di falsi allarmi – dice la dirigente dell’istituto – Ma per fortuna, fino a oggi, nessun caso acclarato. Scatta il panico anche di fronte a un colpo di tosse, siamo molto preoccupati e sentiamo addosso la grande responsabilità. Di fronte al primo caso che si fa?».