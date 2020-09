L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ZTL a Palermo.

Entro gennaio il perimetro della Ztl 1 sarà quasi del tutto video sorvegliato: il ministero ha autorizzato l’amministrazione comunale al montaggio di 26 telecamere acchiappa- targa e lunedì cominceranno i sopralluoghi della ditta che ha già vinto la gara e ha chiesto 90 giorni per fornitura e montaggio – scrive il quotidiano -. Per la città sarà una rivoluzione. Finora le telecamere attive sono solo cinque e le multe per violazione di divieti sono già alle stelle: nel primo mese di ripartenza ( 3 agosto- 13 settembre) i verbali sono stati 39mila 599 su 224mila ingressi, il 17 per cento, quasi due su dieci.