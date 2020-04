L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei controlli che saranno maggiorati in occasione di Pasqua in Sicilia. La linea di Musumeci è quella «della fermezza e del rigore». Ieri nel vertice con il premier Conte – si legge -, Musumeci ha concordato sulla proroga fino al 3 maggio delle attuali restrizione. Oltre agli appassionati della grigliata, le nuove regole puniscono i “ passeggiatori seriali”. È consentito uscire di casa, eccezion fatta per l’acquisto di medicinali, una volta al giorno e può farlo soltanto un componente del nucleo familiare – scrive il quotidiano -.