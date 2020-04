L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle lamentele dei pasticceri, fermi a Pasqua a causa del Coronavirus. La nuova stretta del presidente della Regione Nello Musumeci dice: «Niente invii a domicilio per Pasqua e Pasquetta» . E i pasticcieri si organizzano concentrando tutte le consegne tra oggi e domani. O, quanto meno, provandoci. « Non stiamo lavorando comodamente — dicono dalla pasticceria Magrì di via Dalla Chiesa — perché siamo costretti a concentrare le consegne in soli due giorni e in poche ore lavorative, ma quello che più ci dispiace è che i clienti dovranno mangiare la cassata non fresca, fatta venerdì o sabato e conservata in frigorifero». A Palermo comunque, nonostante la stretta, in pochi rinunceranno alla grigliata, ma chi vorrà lo dovrà fare in balcone o nel proprio giardino.