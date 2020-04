L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole dell’attaccante del Palermo Ficarrotta. L’esterno ha parlato della questione Coronavirus: «Sono profondamente turbato per la situazione che stiamo vivendo – dice il palermitano Luca Ficarrotta attraverso il sito ufficiale rosanero – da oltre un mese siamo bombardati tutto il giorno da informazioni contrastanti, all’inizio c’era perfino chi sosteneva che fosse una banale influenza pericolosa esclusivamente per gli anziani con patologie pregresse. Al contrario questo maledetto virus può colpire, anche in maniera grave, chiunque e ci sono ogni giorno tantissimi morti. È una tragedia immane. Vivere isolati non è per nulla semplice, soprattutto se hai in casa un bambino che ti pone in continuazione domande a cui a volte non sai dare risposta».