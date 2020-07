L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’effetto Covid dei “politici-sceriffici”. Secondo il sondaggio redatto dal Sole24Ore, il governatore Musumeci e il Sindaco De Luca sono in netta risalita nel gradimento, mentre il sindaco di Palermo Orlando si deve accomodare all’ultimo posto della classifica. Questi dati finiranno per condizionare il futuro «Cosa accadrà – prosegue Weber – è molto difficile da dire, ma la mia sensazione è che questo consenso andrà avanti nel tempo. Non credo che a settembre avremo numeri per dire che la disoccupazione è salita di tanti punti percentuali: prevarrà dunque la richiesta di protezione».