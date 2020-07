L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul contro esodo dei prof in Sicilia. Secondo i dati dell’Istat, torneranno nell’Isola 1.647 insegnanti, ma nelle scuole materne ed elementari un posto su due viene assegnato con la precedenza accordata a chi ha un parente da accudire. Gli insegnanti hanno creato un comunicato per contrastare la beffa: chi è disabile o assiste un parente stretto malato può scavalcare il resto della graduatoria, spazzando via i “titoli”. I trasferimenti al Sud rischiano di essere troppi, il 7% in più.