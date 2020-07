L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla cassa integrazione. Almeno 2 milioni di lavoratori restano in attesa e 1,5 milioni dipendono dall’Inps, in questo caso i soldi non mancano. Nel caso degli artigiani il Cura Italia ha messo solo 60 milioni a fronte di 1,242 miliardi richiesti. Il decreto Rilancio ha integrato le risorse con altri 765 milioni di cui i primi 249 milioni arrivati il 26 giugno e distribuiti nel giro di 24 ore, chiudendo le pendenze più antiche.