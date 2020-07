L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla questione “Barbera”. Il Comune ha proposto al Palermo una serie di compensazioni sotto forma di servizi sociali: dai biglietti omaggio per le scuole e il raddoppio dei posti per i disabili, alle iniziative della società nelle borgate, sino a una finalissima del torneo delle scuole da disputare al “Barbera”. Nell’accordo potrebbero rientrare una sessantina di biglietti per la tribuna autorità, le tasse comunali sulla pubblicità ed eventuali straordinari sull’impianto. E’ questo il risultato dell’incontro tra la società rosanero e la settima commissione del Consiglio comunale. La società di viale del Fante non intende pagare più di 50 mila euro per la concessione dello stadio. I biglietti della tribuna autorità sono stimati intorno a 80 mila euro. Il Sindaco Orlando, ai microfoni di TRM, afferma: «L’ho fatto l’anno scorso e lo potrei fare quest’anno, ma ho grande rispetto per il consiglio comunale e vorrei che si evitasse di arrivare a questo punto. Cercheremo di sfruttare tutte le agevolazioni legate alla pubblicità, alla fiscalità locale e alla legge regionale, anche ricorrendo al contributo partecipativo che diamo alle società di vertice della città – ha aggiunto il sindaco – aspettiamo anche dalla società una proposta di sponsorizzazione e insieme alla Regione, proprietaria del terreno, faremo un bando per assegnare il diritto di superficie dello stadio». La prossima settimana il Consiglio comunale convocherà una conferenza dei capigruppo per far approdare il documento della convenzione in aula, trovando un accordo tra maggioranza e opposizione.