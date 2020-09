L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul falso boom di occupati per avere la cassa integrazione. L’anomalia salta all’occhio. La Sicilia ha perso 92 mila occupati a causa del lockdown, troppo per non destare sospetto. Secondo la Cgil, l’aumento dei lavoratori impiegati in edilizia fra aprile e giugno del 2020 fotografata dall’Istat nel bollettino diffuso alla fine della settimana scorsa non è soltanto un’autodenuncia, ma l’emersione di migliaia di posti di lavoro in nero.