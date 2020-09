L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla fuga dei seggi per paura del Covid. Non era mai successo che 700 scrutatori rinunciassero all’incarico. «Non si tratta solo dei più anziani o di persone con fragilità, ma anche di molti giovani — dice Gabriella Micale, referente dell’ufficio elettorale comunale — in genere le rinunce non sono più di trecento, questa volta, anche raccogliendo gli umori, pesa la paura del Covid magari tra i più fragili e quella di diventare vettori del virus in famiglia per i giovani».



Ci saranno controlli anti-assembramenti dei carabinieri prima dell’ingresso nelle cabine elettorali, saranno distanziate e a cui si accederà a uno a uno con l’obbligo della mascherina. Nel seggio si entrerà e si uscirà con percorsi dedicati. Il gel disinfettate dovrà essere posto anche sulle varie copie a disposizione.