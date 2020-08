L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coornavirus in Sicilia. L’indice di contagio Rt scende sotto quota 1 (a 0,99). Si intensificano i controlli e i tamponi negli aeroporti per coloro che provengono dai Paesi a rischio. Inoltre, l’assessore alla Sanità Razza ha annunciato che da lunedì scatteranno i tamponi e i test sierologici per tutto il personale della scuola.