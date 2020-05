L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’obiettivo contagi zero in Sicilia atteso per la fine di Giugno, sempre ammesso che l’allentamento del lockdown non produca incrementi esponenziali – scrive il quotidiano -. Ieri, su 3.016 tamponi eseguiti, 13 sono risultati positivi (0,4 per cento sul totale). Il numero degli attuali contagiati resta stabile a quota 2.127, mentre i guariti sono saliti a 921 (11 in più) e le vittime a 253 (due in più). Boom anche di dimissioni: in un giorno 41 pazienti hanno lasciato l’ospedale e attualmente si trovano ancora ricoverati in 329, di cui 19 in terapia intensiva. «Negli ultimi tre giorni la media dei nuovi casi giornalieri si è ulteriormente abbassata e ci stiamo avviando verso i 10 nuovi casi che è la quota ritenuta trascurabile. Se potessi scommettere, direi che tra l’8 e e il 16 maggio ci assesteremo su questa cifra», spiega Vito Muggeo del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo.